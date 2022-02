Vodafone sotto attacco in Portogallo: un disastro

Mentre in Italia il gruppo Vodafone è alle prese con l’offerta di iliad per l’acquisizione del business locale, in Portogallo deve fare i conti con un grave attacco. A confermare la situazione critica è lo stesso operatore, attraverso un comunicato stampa che fornisce dettagli sull’accaduto e sulle operazioni di ripristino.

Vodafone è stata bersaglio di un’interruzione della rete nella notte del 7 febbraio 2022, in conseguenza a un deliberato attacco informatico che ha provocato danni e disservizi.

Portogallo: attacco a Vodafone, giù i servizi

La telco afferma di essere intervenuta non appena individuata la prima anomalia, al fine di ridurre al minimo l’impatto dell’azione. Le conseguenze sono comunque state pesanti. Interessati sia i network 4G e 5G sia le comunicazioni su rete fissa, quelle via SMS e le piattaforme di intrattenimento televisivo gestite. In un primo momento, solo il traffico dati su 3G è tornato a funzionare pienamente, anche se non in tutto il paese.

Sfortunatamente, l’entità e la serietà dell’atto criminale che ci ha colpiti implicano un lavoro attento e prolungato su tutti i servizi, dunque il processo di ripristino coinvolge diversi team nazionale e internazionali oltre a partner esterni.

Le indagini per individuare i responsabili dell’attacco sono in corso, con il coinvolgimento delle autorità come da prassi in questi casi. Un secondo comunicato stampa ha confermato il prosieguo dei lavori necessari per tornare alla normalità.

Stando a quanto riportato da ArsTechnica, sono stati colpiti dai malfunzionamenti anche i servizi di emergenza: dagli operatori del pronto intervento ai vigili del fuoco, fino agli ospedali.

Il CEO locale Mário Vaz ha dichiarato che la società non ha ricevuto alcuna richiesta di riscatto, dunque non è confermata la natura ransomware dell’azione. I dati dei clienti sarebbero rimasti al sicuro. In Portogallo, Vodafone gestisce 4,3 milioni di utenze mobile e 3,4 milioni di abbonamenti alla connettività in fibra ottica.