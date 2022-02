Roaming Mantis: campagne di smishing in Europa

Roaming Mantis è un malware che circola online dal 2018. Inizialmente il target era solo per Android, ma è stato successivamente aggiornato per colpire anche iOS. Dopo aver attaccato gli utenti in Corea, India, Cina e Giappone, i cybercriminali hanno spostato la loro attenzione verso Francia e Germania, dove sono state rilevate varie campagne di smishing. Per non correre rischi è sempre consigliato l’uso di una soluzione di sicurezza affidabile e completa, come Norton 360 Deluxe, attualmente disponibile in offerta con uno sconto del 63%.

Attacchi smishing anche in Europa

L’ultima versione di Roaming Mantis sfrutta la tecnica dello smishing (phishing via SMS) per ingannare le ignare vittime. Il messaggio contiene un breve testo e un collegamento ad un sito. Il malware è in grado di rilevare il sistema operativo installato sullo smartphone. Nel caso di iOS, il link punta ad una pagina di phishing che imita il sito di Apple. Nel caso di Android, invece, viene scaricato un file APK che nasconde il trojan bancario Wroba.

Nel primo caso, l’obiettivo è rubare le credenziali di login dell’account Apple. Gli utenti Android corrono rischi maggiori, in quanto Wroba tenta di rubare le credenziali di accesso ai conti corrente online e installa una backdoor che permette ai cybercriminali di rubare foto e video. Lo scopo è mettere in atto frodi finanziarie, furti di identità, ricatti ed estorsioni.

Per evitare di cadere in trappola, il primo passo è cancellare subito il messaggio.

