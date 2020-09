Nuova Vodafone Station: arriva il Wi-Fi 6

Vodafone ha annunciato che a partire dalla giornata di lunedì i clienti FTTH connessi alla Giganetwork potranno avvalersi dei servizi del nuovo modem, le cui novità sono situate soprattutto a livello di router: promesso, infatti, il nuovo standard Wi-Fi 6 per poter garantire una migliore copertura ed una migliore gestione dei flussi dati.

Vodafone Wi-Fi 6 Station

Il rischio che si correva è che la Vodafone Station tradizionale potesse diventare un collo di bottiglia: con le connessioni FTTH (“Fiber to the Home”) che vanno aumentando, lo sfruttamento (casalingo o in ufficio) della banda dipende a questo punto dalla capacità di gestire i vari flussi paralleli, che in epoca di smart working potrebbero tranquillamente comprendere un caricamento su cloud, una videochiamata, una lezione on-line ed un film in streaming.

Disponibile da lunedì per i clienti FTTH, la nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station offre tutta la potenza, l’affidabilità e la qualità della GigaNetwork Fibra, resa ancora più efficiente grazie al Wi-Fi Optimizer, il sistema intelligente che studia e migliora le performance Wi-Fi per ottimizzarne prestazioni, continuità di erogazione e consumi. Con la nuova Vodafone Station, il cliente potrà beneficiare di una connessione fino a quattro volte più veloce rispetto a un modem standard, di una migliore copertura in tutta la casa con otto antenne integrate, di una batteria di maggiore durata e di ancor più stabilità ed efficienza del segnale per gestire fino a 120 device contemporaneamente.

Un nuovo spot porterà la notizia su tutte le tv fin dalle prossime ore, promuovendo così la possibilità di passare a Vodafone per far propria la nuova opportunità. A 29,90 euro al mese (solo per chi si abbona online) sono disponibili inoltre Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video.