V-Bag TrackiSafe, per viaggiare senza pensieri

Vodafone guarda all’universo della Internet of Things con il lancio di un nuovo dispositivo che entra a far parte della linea V: si tratta del V-Bag TrackiSafe, edizione aggiornata e migliorata del tracker V-Bag già disponibile da qualche tempo, pensato per chi desidera tenere costantemente monitorato il proprio bagaglio quando è in viaggio.

V-Bag TrackiSafe

Il device funge come un localizzatore GPS, così da poter controllare in qualsiasi istante la posizione della valigia o del trolley mediante l’app TrackiSafe per smartphone, ricevendo in tempo reale una notifica quando viene spostato oppure quando ci si allontana. Integra un sensore di prossimità e un altro in grado di rilevare il movimento per inviare un messaggio al proprietario qualora venga identificato uno spostamento o se si supera una certa velocità, senza dimenticare la V-Sim per la trasmissione delle informazioni.

A questi si aggiunge un sensore di luce che avvisa immediatamente nel caso in cui il bagaglio viene aperto. Il tutto in dimensioni piuttosto compatte (86x54x6,5 mm), con una scocca resistente al contatto con l’acqua (pioggia o pozzanghere) e un peso di soli 38 grammi che include una batteria in grado di assicurare autonomia fino a tre-quattro giorni con una sola ricarica.

Il tracker GPS di V-Bag Tracker by Vodafone e la connettività di V-Sim by Vodafone ti aiutano a tenere sotto controllo il tuo bagaglio durante i viaggi in Italia e all’estero. Grazie ai sensori presenti sul dispositivo, ricevi una notifica sul tuo smartphone se viene spostato o aperto e grazie alla rete Vodafone puoi controllare il tuo bagaglio in più di 90 Paesi senza costi inaspettati.

Un tracker GPS per il bagaglio

Sono in totale 90 i paesi del mondo nei quali è garantito il pieno funzionamento del dispositivo: l’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale (qui sotto la mappa).

È possibile acquistare V-Bag TrackiSafe in tutti i negozi dell’operarore oppure online sullo store ufficiale, al prezzo di 79,00 euro (nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo è proposto scontato a 59,00 euro). In alternativa è possibile suddividere la spesa in più rate mensili da 1,99 euro. A questo va aggiunto un canone di 3,00 euro per i servizi da versare ogni mese. Per chi è già cliente Vodafone l’addebito avviene automaticamente in fattura, mentre gli altri possono effettuare il pagamento con carta di credito.