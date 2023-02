Vola con eDreams e risparmia: 25€ di sconto con questo coupon

San Valentino è dietro l’angolo: se vuoi sorprendere la tua dolce metà con una fuga romantica, eDreams ha l’offerta che fa per te. Con questa imperdibile promozione puoi risparmiare 25 euro sui tuoi voli: basta collegarsi a questo link ed effettuare un acquisto per un valore complessivo superiore a 250 euro, inserendo il codice promo VALENTINEFLYED in fase di acquisto.

Ma non è tutto: se stai cercando anche un alloggio, eDreams ha anche un’altra ottima offerta. Puoi risparmiare 30 euro sui pacchetti volo + hotel con acquisti superiori a 600 euro, utilizzando il codice promo VALENTINEPACKED durante la tua prenotazione. L’offerta è valida fino al 12 febbraio.

Perché eDreams conviene

Vuoi vivere la tua prossima avventura all’insegna del comfort e del risparmio? Scegli eDreams: il portale leader nel settore dei viaggi ti offre un’esperienza unica e personalizzabile al 100%. Voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto sono solo alcuni dei servizi che potrai prenotare in pochi semplici clic.

Con eDreams, partirai sempre con il piede giusto: grazie al check-in automatico non appena disponibile e agli aggiornamenti gratuiti e in tempo reale sul volo, potrai avere sempre sotto controllo tutti i dettagli della tua partenza. E grazie alla scansione del bagaglio a mano direttamente dallo smartphone, non dovrai più preoccuparti di nessun imprevisto durante il viaggio.

Con una vasta gamma di destinazioni da sogno, che tu voglia partire per una fuga romantica o per una meritata vacanza in solitaria, con eDreams troverai sicuramente la destinazione che fa per te. E con la promozione in corso, potrai risparmiare ancora di più: inserisci a questo link i codici sconto VALENTINEFLYED o VALENTINEPACKED durante l’acquisto per ottenere rispettivamente 25 euro o 30 euro di sconto sui tuoi acquisti di almeno 250 euro o 600 euro. Affrettati, la promozione scade il 12 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.