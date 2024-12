Vola in Europa o nel resto del mondo da 99 euro con la promo ITA Airways

Buone notizie per chi ama viaggiare: fino al 27 dicembre potrai acquistare un volo ITA Airways in classe Economy verso l’Europa o il resto del mondo a partire da soli 99 euro andata/ritorno, per viaggiare dal 13 gennaio al 30 giugno 2025. Un’occasione da non perdere: ecco come funziona la promozione.

Europa e il resto del mondo, da 99 euro

Come anticipato, la promozione ITA Airways è disponibile soltanto fino al 27 dicembre, per viaggi effettuato tra il 13 gennaio e il 30 giugno 2025.

Se scegli di viaggiare in Europa, i prezzi partono da soli 99 euro per soluzioni che comprendono sia andata che ritorno. Tra le mete selezionate, alcune tra le più belle del Vecchio Continente: da Parigi e Bruxelles, da Monaco di Baviera ad Atene, da Madrid a Londra.

Se invece punti a spingerti fuori dai confini europei, la compagnia di bandiera ha attivato prezzi promozionali dedicati: con le medesime condizioni, potrai volare verso Stati Uniti, Canada, Maldive, Dubai e tantissime altre destinazioni a partire da soli 249 euro andata/ritorno.

La promozione è riservata a chi prenota in classe Economy, che a sua volta offre diverse opzioni: Economy Light, che include un bagaglio a mano più un accessorio, Economy Classic che aggiunge un bagaglio a stiva ed Economy Flex, che permette anche di scegliere gratuitamente il posto, cambiare il proprio volo e ricevere un rimborso in caso di annullamento.

L’offerta speciale ITA Airways proseguirà fino al 27 dicembre, acquistando un biglietto tramite il sito web della compagnia. Approfittane per organizzare un viaggio invernale, oppure per prepararti già alle vacanze estive risparmiando notevolmente sui prezzi dei voli.