Volante da gaming Logitech G920 al 38% in meno su Amazon: CHE SCONTO!

Al netto della promozione Amazon su Samsung Galaxy Z Flip5 sulla piattaforma di Andy Jassy non mancano mai succose offerte su tanti altri dispositivi d’elettronica e informatica, anche per il gaming. In questa occasione specifica il nostro occhio è caduto su un volante da gaming molto venduto a livello internazionale e sinonimo di qualità e certezza per tutti coloro che amano la simulazione della guida su PC e console. Stiamo parlando del volante Logitech G920 Driving Force, venduto ora su Amazon al 38% in meno.

Non perderti il volante Logitech G920 Driving Force

Il volante Logitech G920 Driving Force è uno dei migliori in commercio per il gaming su Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Progettato per assicurare un’ottima esperienza di guida con una risposta eccellente – detta altrimenti Force Feedback -, il volante è anche confortevole e durevole grazie alla realizzazione in acciaio inossidabile e pelle.

La periferica gode poi di un cambio a sei velocità con leva corta e retromarcia a ‎pressione verso il basso e, naturalmente, non può mancare la pedaliera con pedali separati – acceleratore, freno e frizione integrati. Insomma, con questo kit puoi andare a tutto gas nei tuoi giochi di guida preferiti e divertirti fino all’ultimo giro, specialmente con simulatori come Assetto Corsa ed iRacing. Certo, non si tratta del migliore volante sul mercato, ma resta una soluzione pregiata dal rapporto qualità-prezzo ottimo.

Ora, infatti, su Amazon il volante Logitech G920 Driving Force è in vendita a 267,61 euro anziché 429 euro. Si parla quindi di un taglio del 38%, accompagnato da un’iniziativa promozionale ottima: uno sconto del 33% sull’acquisto di Xbox Game Pass per PC tramite coupon consegnato una volta avvenuta la transazione per il volante.

