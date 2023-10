Samsung Galaxy Z Flip5 è in offerta su Amazon, non perdertelo!

Vuoi uno smartphone pieghevole ma il formato tablet del Samsung Galaxy Z Fold5 in sconto su Amazon non ti convince? Sappi che sullo stesso portale e-commerce puoi anche trovare il modello suo “fratello” a un buon prezzo: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Flip5, ora disponibile all’8% in meno, ovvero con un risparmio di 70 euro.

Samsung Galaxy Z Flip5 disponibile in offerta su Amazon

Lo sconto in questione non sarà pazzesco, ma resta alquanto intrigante se sei a caccia del pieghevole più compatto della linea sudcoreana. Samsung Galaxy Z Flip5 si presenta difatti con un pannello principale da 6,7 pollici pieghevole, Dynamic AMOLED 2X Full HD+, seguito esternamente da uno schermo Super AMOLED HD da 3,4 pollici. Il cuore pulsante resta il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, perfetto per il multitasking.

Lato memoria il dispositivo presenta 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna, nascosti assieme alla batteria da 3.700 mAh sotto la scocca di colore Verde. Il comparto fotocamera si compone di un sensore frontale da 10 megapixel e due principali posteriori da 12 MP ciascuno. Lato connettività, dunque, troviamo il supporto a NFC e Bluetooth 5.3, e non manca il supporto alla rete 5G. Infine, il sistema operativo è Android 13 al primo avvio, con possibilità di aggiornamento alla versione 14.

Con l’offerta del momento proposta da un rivenditore estone su Amazon il prezzo scende da 849 euro a 779 euro. Il nostro consiglio, trattandosi di un negozio di terze parti, è quello di controllare l’affidabilità tramite i feedback forniti da altri utenti prima di procedere con l’acquisto. A occuparsi della spedizione, invece, è Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.