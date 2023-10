Samsung Galaxy Z Fold5 ha uno SCONTO DOPPIO su Amazon: costa 440 euro in meno!

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy ZFold5 in offerta a 200 euro in meno da noi segnalato dieci giorni fa esatti era una promozione eccellente per tutti coloro che desideravano un foldable di ultima generazione come telefono personale. Ebbene, ora il prezzo cala ancora una volta grazie a un codice sconto valido per un periodo di tempo limitato: oltre ai 140 euro di sconto proposti da Amazon, infatti, è presente anche un coupon dal valore di 300 euro attivabile nella pagina del prodotto!

Crolla il prezzo di Samsung Galaxy ZFold5 per pochi giorni!

Anzitutto è necessario osservare le specifiche tecniche: Samsung Galaxy ZFold5 è dotato di un display principale da 7,6 pollici con apertura a farfalla fino a diventare un tablet, per una esperienza visiva sensazionale. Sotto la scocca si presenta il processore Snapdragon 8 Gen 2 accompagnato da 256 GB di archiviazione interna e 12 GB di RAM. Insomma, ha tutto ciò che serve per multitasking e gaming senza alcun problema.

Lo smartphone in questione ha quindi un pannello esterno da 6,2 pollici per un uso “tradizionale”, mentre ad alimentare il tutto c’è una batteria da 4.400 mAh. Lato fotocamera, quindi, figura un sensore da 50 MP principale seguito da un sensore tele con zoom spaziale 30X e una lente da 12 MP come ultra-grandangolare. Il sistema operativo, naturalmente, è Android

Il prezzo? Non solo si abbassa da 1.999 euro a 1.859 euro, ma arriva addirittura a 1.559 euro per la versione con caricatore incluso. Avete capito bene: è un affare da non perdere se desideri uno smartphone pieghevole tutto per te. La consegna è gratuita e garantita in un giorno per gli abbonati Prime.

