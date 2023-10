Samsung Galaxy Z Fold5: l'OFFERTA PRIME è un'occasione (-200€)

La Festa delle Offerte Prime, attiva fino alla mezzanotte di stasera, si riserva uno degli ultimi colpi: in questo caso parliamo del portentoso Samsung Galaxy Z Fold5 da 1TB che può essere tuo con uno sconto di 200 euro.

L'offerta è riservata agli abbonati Amazon Prime.

Samsung Galaxy Z Fold5 in offerta: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Z Fold5 è una rivoluzione nel mondo degli smartphone. Con un display principale da 7,6 pollici che si apre come un tablet, ti offre un’esperienza visiva senza precedenti. La cerniera è stata riprogettata per garantire una transizione perfetta tra le modalità tablet e smartphone, consentendoti di sfruttare al massimo ogni momento.

Il Galaxy Z Fold5 ti consente di svolgere più compiti contemporaneamente grazie al suo innovativo multischermo. Puoi guardare video, fare shopping, navigare sul web e giocare, il tutto su un unico display diviso in tre sezioni. La barra delle applicazioni può ospitare fino a 12 app, offrendoti un accesso rapido a tutto ciò di cui hai bisogno. E se vuoi migliorare la tua produttività, puoi abbinare la S Pen per un controllo preciso e un’esperienza da studio fotografico.

Con uno schermo che emette fino a 1750 nits, il Galaxy Z Fold5 ti offre una visione nitida anche alla luce del sole. I tuoi contenuti saranno resi in modo sorprendente e il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy garantisce prestazioni di gioco ottimizzate. Sarai al centro dell’azione, pronto per qualsiasi sfida.

Il Galaxy Z Fold5 è dotato di un sistema di fotocamere avanzate che ti permette di catturare foto e video di alta qualità. Con lo zoom spaziale 30X, puoi avvicinarti ai dettagli più lontani con una chiarezza straordinaria. Sia che tu stia fotografando paesaggi mozzafiato o ritratti mozzafiato, questo dispositivo farà risaltare la tua creatività.

Grazie alla potente batteria da 4400 mAh, il Galaxy Z Fold5 ti tiene connesso e produttivo durante tutto il giorno. Non dovrai preoccuparti di rimanere a corto di energia, anche quando utilizzi intensamente il dispositivo. Continua a lavorare, giocare e guardare i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni.

La resistenza è fondamentale per un dispositivo di questo tipo. Il Galaxy Z Fold5 è progettato con cura, utilizzando materiali di alta qualità. La scocca in Armor Aluminum protegge il telefono da urti e graffi, mentre la cerniera a doppio binario offre una chiusura robusta e durevole. Puoi stare tranquillo, sapendo che il tuo dispositivo è costruito per durare.

Il Samsung Galaxy Z Fold5 da 1TB è disponibile a un prezzo scontato di 200€.

