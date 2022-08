Voli, hotel e noleggi: il "trucco" per pagare meno

Ti sei mai chiesto se i prezzi che visualizzi online siano reali? La risposta è: non sempre. Soprattutto quando si parla di voli aerei. Può capitare infatti che un prezzo visualizzato da un utente non coincida con quello di un altro che si collega invece da uno stato estero. Il motivo è piuttosto semplice, in realtà: alcuni portali e siti web sfruttano un sistema che si basa sulla posizione geografica di chi lo visita per aumentare i propri guadagni. Per aggirare questo problema puoi usare una VPN, che “falsifichi” la posizione del tuo dispositivo facendo credere al sito web che ti trovi in un luogo diverso.

Il nostro consiglio è di affidarti a un servizio che offra un gran numero di server tra cui scegliere, così da avere più ampio raggio nella caccia al prezzo più basso. CyberGhost VPN, ad esempio, mette a disposizione ben 7900 server in 90 Paesi del mondo. Ed è pure economica: il piano 3 anni (più 3 mesi gratis) è in promozione a soli 1,99 euro al mese.

Come ottenere i migliori prezzi con una VPN

Dopo aver sottoscritto un abbonamento e installato la tua VPN, può iniziare la “caccia” al prezzo più basso. Per prima cosa accedi a un portale qualsiasi di prenotazione biglietti aerei, soggiorni hotel o noleggi auto e prendi nota dei prezzi di ognuno. Cancella i cookie dal tuo browser, avvia la VPN scegliendo uno dei server esteri e ripeti la ricerca. Fai diversi tentativi per capire quali sono le migliori offerte.

Il metodo funziona soprattutto in fase di prenotazione di voli aerei. Le compagnie, infatti, utilizzano un trucchetto: se cercherai più volte voli verso una determinata località, il sistema intuirà la tua esigenza di viaggiare in quel luogo e ti mostrerà utenti gonfiati rispetto al normale. Ciò non succede quando utilizzi una VPN, poiché grazie al tunnel crittografato la tua cronologia di navigazione resta assolutamente privata e anonima. Un discorso simile va fatto per soggiorni in albergo – lo stesso CyberGhost team ha fatto un test cercando un hotel in Las Vegas da luoghi differenti – e per i portali di noleggio automobili.

Perché CyberGhost VPN?

Tra i migliori servizi per rapporto qualità/prezzo, CyberGhost VPN adotta una rigorosa politica no-log, rafforzata da crittografia di livello militare AES-256 e protocolli di sicurezza OpenVPN, WireGuard e IKEv2. Sono oltre 7900 i server disponibili senza limite di larghezza di banda, tra cui numerosi ottimizzati per lo streaming e gaming online.

CyberGhost VPN supporta fino a 7 dispositivi per account (Windows, macOS, iOS, Android e Linux, ma anche console e router). Il prezzo è piuttosto economico rispetto alla concorrenza, ma non per questo è meno efficiente. Grazie alla promozione a tempo limitato, è possibile ottenere uno sconto dell’83% sul piano triennale. Il prezzo finale sarà, così, di 1,99 euro al mese, più tre mesi gratuiti offerti da CyberGhost. Non sei soddisfatto? Potrai ottenere un rimborso completo entro 45 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.