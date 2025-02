Volkswagen conferma l'auto elettrica da 20000 euro: sarà ID.1?

La casa di Wolfsburg ha ufficialmente lanciato il suo guanto di sfida ai competitor nel segmento di mercato entry level delle zero emissioni: Volkswagen sta per presentare una nuova auto elettrica che sarà commercializzata a circa 20.000 euro. L’obiettivo è quello di aggredire quella fascia in cui oggi molti scelgono alternative come Nissan Leaf, comunque più costosa.

La targa svela l’arrivo di Volkswagen ID.1

Non è chiaro quale sarà il nome del modello in questione, anche se alcuni indizi concreti puntano a ID.1 (o ID.ONE). Scoprirlo non è stato difficile. È bastato prendere l’immagine allegata al comunicato stampa ufficiale, quella visibile nell’immagine in evidenza, aprirla in un software di editing per poi lavorare su livelli e ombre. Questo il risultato che abbiamo ottenuto in pochi secondi.

È invece stata confermata la commercializzazione nel 2027, dunque ci sarà da attendere. Sarà anticipata nel 2026 dall’arrivo sul mercato di ID.2. In questo caso il nome è già stato confermato), il cui prezzo della versione base si aggirerà intorno ai 25.000 euro.

Il comunicato ribadisce l’importanza della strategia per il futuro del marchio. Presidiare il segmento delle auto elettriche nella fascia low cost ed entry level sarà fondamentale, per un’azienda che nel corso dell’ultimo decennio si è vista costretta ad accelerare il passaggio alla mobilità a zero emissioni, anche in conseguenza agli errori commessi in passato.

Ricordiamo che, nel 2024, Volkswagen ha inaugurato un laboratorio di intelligenza artificiale. Lì sta mettendo a punto le soluzioni che troveranno poi posto a bordo dei veicoli, testimoniando un impegno finalizzato a migliorare le soluzioni odierne sul fronte dell’esperienza di infotainment. A questo proposito, già da tempo prevede l’integrazione di ChatGPT.

Nel comunicato sul nuovo modello, la società afferma di aver venduto 383.100 vetture 100% elettriche lo scorso anno. Dal lancio della linea ID, risalente al 2019, sono in totale oltre 1,3 milioni (circa 500.000 unità sono da riferire al modello ID.3).