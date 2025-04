Una VPN con poco più di 1 euro al mese? Ora è possibile con questa promo

PrivadoVPN è la soluzione giusta per attivare una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese. La promozione flash in corso, infatti, consente l’accesso al servizio al costo di 1,11 euro al mese andando a scegliere il piano da 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi.

In totale è possibile accedere a 27 mesi di servizio con un costo ridotto del 90%. Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN, tramite il link qui di sotto. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

1 euro al mese per una VPN

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di funzionalità, in modo da rendere più sicura la connessione e andando anche a evitare blocchi geografici online. Il servizio, infatti, mette a disposizione la crittografia del traffico dati e una politica “zero log”.

Da segnalare anche un network di server distribuiti in decine di Paesi al mondo. In questo modo, è possibile scegliere il server situato in un altro Paese rispetto a quello di connessione andando così a evitare i blocchi su base geografica online.

PrivadoVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea per account, permettendo agli utenti di accedere al servizio da tutti i dispositivi, grazie alle varie app messe a disposizione dal servizio. La connessione è sempre senza limiti di banda e di traffico dati.

Con l’offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,11 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi che, in via promozione, include anche 3 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 27 mesi di utilizzo della rete VPN, senza limiti di alcun tipo. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.