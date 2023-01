VPN a soli 2€? Oggi NordVPN ti fa un regalo

Le occasioni vanno prese al volo. Questo è il caso di NordVPN che oggi ti permette di ottenere la sua VPN a soli 2 euro al mese per 2 anni. Inoltre, attivando subito questo piano di abbonamento ricevi anche in regalo 3 mesi gratis di protezione e privacy.

Si tratta di un’ottima occasione per mettere al sicuro fino a 7 dispositivi contemporaneamente. La tua navigazione online in un attimo diventerà completamente anonima. Sarai praticamente invisibile e nessuna minaccia potrà rilevare i tuoi dati personali.

Infatti, attivando questa VPN la tua connessione passerà attraverso uno speciale tunnel crittografato che modifica il tuo indirizzo IP reale e cambia la tua vera posizione geografica assegnandotene una virtuale. Scopri cosa include NordVPN nel suo pacchetto di sicurezza informatica.

VPN completa ed efficace? NordVPN è la soluzione ai tuoi problemi di sicurezza

Senza una VPN attiva sui tuoi dispositivi sarai in balia di qualsiasi minaccia presente sul Web. Ecco perché è fondamentale scegliere quella giusta in grado di risolvere tutti i tuoi problemi di sicurezza una volta per tutte e con un’unica app.

La risposta alle tue necessità è NordVPN che con soli 2 euro al mese garantisce il massimo della protezione e dell’anonimato online. Sarai al sicuro da qualsiasi attacco hacker, malware o cybercriminale grazie a ThreatProtection.

Questa funzionalità speciale non solo blocca questi attacchi anche quando non sei connesso a un suo server, ma ferma i tracker e gli annunci pubblicitari. In questo modo nessuno potrà più profilarti per scopi commerciali o malevoli utilizzando le tue preferenze e i tuoi dati.

Inoltre, con NordVPN attiva avrai anche una connessione migliorata sotto ogni aspetto. Non solo sicurezza, ma anche velocità e stabilità saranno due componenti reali grazie a questa preziosa VPN. La tua navigazione potrà raggiungere e superare i 6730 Mbps, secondo le prove di AV-Test.

Approfitta dell’Offerta NordVPN pensata apposta per te. Solo per oggi ottieni 2 anni di protezione a soli 2 euro al mese con 3 mesi gratis aggiuntivi. Sbrigati perché si tratta di un’occasione limitata a pochi e fortunati utenti che saranno più veloci.

