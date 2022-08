VPN: 5 buoni motivi per scegliere subito NordVPN

Scegliere una buona VPN non è impresa facile, soprattutto oggi che ce ne sono così tante sul mercato. Ancora più difficile è trovare la migliore. Ecco perché ti sarà utile vedere 5 buoni motivi per cui acquistare subito NordVPN.

Affidare a NordVPN la propria sicurezza online è una scelta non solo saggia, ma furba. Infatti, potrai navigare in totale sicurezza e risparmiare dato che integra funzionalità da vero e proprio antivirus, ma al costo di una VPN.

Perciò, vediamo subito quali sono queste 5 caratteristiche imperdibili che fanno di NordVPN un provider indispensabile per chi vuole sicurezza, privacy, protezione e prestazioni. Tra l’altro, proprio in questo momento, si trova in offerta.

NordVPN: 5 motivi che rendono questa VPN la migliore

NordVPN è la migliore VPN sul mercato. Ogni dubbio viene sciolto da 5 motivi che ne confermano la sua validità. E, dobbiamo dirlo, trovare la soluzione giusta a cui affidarsi ciecamente non è impresa facile quando si tratta di privacy e protezione.

NordVPN è molto più di una VPN. Infatti, grazie alla nuova funzionalità Threat Protection il tuo dispositivo sarà sempre al sicuro anche quando non è connesso a un suo server. Potrai navigare senza preoccuparti di malware, tracker e annunci intrusivi. Tutte queste minacce informatiche, compresi URL dannosi, saranno neutralizzati prima che possano arrecarti un danno reale. Con NordVPN puoi collegarti a qualsiasi rete WiFi, pubblica o sconosciuta, senza alcun rischio. Infatti, il suo servizio ti fornisce un tunnel sicuro e criptato dove convoglia tutto il flusso del traffico dati online. In questo modo nessuno può mettere mano sui tuoi dati internet, personali e bancari. Grazie a NordVPN hai un’app per ogni sistema operativo, browser, smart TV, console e router. Perciò potrai installarla ovunque ti serva per proteggere la tua privacy mentre navighi, giochi online o guardi un film in streaming. Aggira qualsiasi limitazione geografica e censura. Potrai accedere a tutti i contenuti del Web senza che niente o nessuno te lo impedisca. Inoltre, potrai anche goderti le tue piattaforme streaming ovunque senza che le restrizioni locali te lo impediscano. Goditi una navigazione veloce, stabile e performante. I server di questa VPN sono stati tutti ottimizzati per migliorare la tua esperienza sul Web anche in streaming. Puoi dire addio a fastidiosi buffering e caricamenti video ora che è iniziata la Serie A TIM su DAZN.

