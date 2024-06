VPN a 2 euro al mese per 3 anni con PrivateVPN

Le VPN non sono tutte uguali. Da una parte ci sono quelle gratuite, che promettono un livello di privacy elevato, salvo poi evidenziare numerosi problemi, nonché pericolose lacune di sicurezza che le rendono inadatte sia per viaggiare che lavorare. Dall’altra parte ci sono i fornitori delle VPN premium, quelle cioè a pagamento, che mantengono le promesse iniziali aggiungendo funzionalità extra per una protezione totale di ciascun loro utente.

Proprio però il fatto di essere a pagamento, nella maggior parte dei casi alle VPN premium vengono preferite quelle free. A questo proposito segnaliamo la nuova offerta di PrivateVPN, tra le migliori VPN a pagamento oggi disponibili sul mercato: grazie a una speciale promozione di 24 mesi extra al prezzo dei primi 12 mesi scontati dell’85%, è possibile attivare 3 anni di servizio a 2,08 euro al mese, vale a dire meno di due caffè ogni 30 giorni.

PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese per 3 anni

Sicurezza, velocità e privacy. Questi i tre principali punti di forza di PrivateVPN, il servizio VPN che offre il più potente sistema di crittografia per proteggere le informazioni personali e i propri file da hacker e minacce informatiche di ogni tipo. In più assicura una tra le connessioni VPN più veloci del mercato, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza, anche quando ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica (come quelle presenti in aeroporto, hotel e ristoranti). Ottimo anche il livello di privacy proposto durante la navigazione online, tanto che le proprie attività sul web restano all’oscuro di motori di ricerca, società di pubblicità e governi.

PrivateVPN, compatibile con i principali dispositivi oggi in uso (Windows, Mac, Android, iOS e Linux), è in offerta a 2,08 euro al mese per 36 mesi, grazie alla promo speciale di questi giorni che prevede l’85% di sconto sul piano annuale più 24 mesi extra allo stesso prezzo scontato.