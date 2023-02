VPN a 2,11 euro al mese con l'offerta di San Valentino di Cyberghost

In occasione delle festività di San Valentino arriva la nuova offerta di CyberGhost riservata a tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN completa e conveniente. La promozione garantisce uno sconto dell’82% sul costo del servizio. Grazie all’offerta in corso è possibile ridurre la spesa per la VPN fino ad appena 2,11 euro al mese. Questa promozione è accessibile con il piano biennale di CyberGhost che include anche 4 mesi gratis aggiuntivi, per una sottoscrizione completa di ben 28 mesi. I dettagli completi dell’offerta sono disponibili al link qui di sotto.

CyberGhost: l’offerta di San Valentino riduce il costo della VPN a 2,11 euro al mese

La promozione di San Valentino di CyberGhost è da cogliere al volo. La VPN. una delle migliori del settore, sia per sicurezza e privacy che per velocità di connessione, diventa ancora più conveniente, senza alcun compromesso sulla qualità effettiva garantita agli utenti. Scegliendo CyberGhost è possibile accedere ad una VPN sicura, con la crittografia AES a 256 bit che rende illeggibile il traffico dati dell’utente e una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento.

Da notare, inoltre, che CyberGhost garantisce una connessione davvero illimitata, senza vincoli sul traffico dati, sul tempo di connessione e sulla velocità. La VPN sfrutta una rete costituita da migliaia di server che consente di aggirare facilmente qualsiasi limite geografico alla connessione. In questo modo, quindi, è possibile accedere in sicurezza e con la massima privacy alla rete, senza compromessi sulla velocità.

L’offerta di San Valentino di CyberGhost è l’occasione giusta per attivare il servizio. Il costo complessivo della VPN viene ridotto dell’82%. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi (per un totale di 28 mesi di sottoscrizione) è possibile ridurre la spesa fino a 2,11 euro al mese. L’offerta è disponibile per un periodo limitato ed è accessibile tramite il sito ufficiale di CyberGhost, linkato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.