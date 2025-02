VPN a poco più di 2 euro al mese: ora è possibile con quest'offerta flash

C’è un modo semplice e conveniente per accedere a una VPN illimitata e sicura con una spesa contenuta, pari a poco più di 2 euro al mese: grazie all’offerta di PrivateVPN, infatti, è possibile utilizzare il servizio con un costo ridotto a 2,08 euro al mese, a condizione di puntare sul piano di 36 mesi che offre un risparmio dell’85%.

Si tratta di una promozione ottima: grazie allo sconto, infatti, è possibile accedere a una VPN di alta qualità con un prezzo ridotto e bloccato per ben 3 anni. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN. Per i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per attivare subito la VPN basta seguire il link riportato qui di sotto.

VPN a poco più di 2 euro al mese con PrivateVPN

PrivateVPN ha tutto quello che serve per essere considerata come il punto di riferimento del mercato per chi ha bisogno di una VPN dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il servizio offre la possibilità di sfruttare una connessione sicura, illimitata e senza tracciamento.

La VPN è protetta dalla crittografia e si caratterizza per una politica no log. Da segnalare anche un network di oltre 200 server sparsi in tutto il mondo con la possibilità di utilizzare la rete senza limiti di banda e da 10 dispositivi in contemporanea.

La promozione in corso abbatte il costo della VPN: ora PrivateVPN costa 2,08 euro al mese scegliendo il piano da 36 mesi, con 30 giorni di tempo per poter esercitare la garanzia di rimborso, in modo da poter “testare” il servizio.

Il servizio prevede la fatturazione anticipata. Gli utenti interessati alla VPN possono optare anche per piani mensili o semestrali, sempre disponibili con attivazione immediata. Per tutti i dettagli sulla promo basta seguire il link qui di sotto.