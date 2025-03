VPN a prezzo bloccato per 36 mesi: questa promo è imperdibile

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN da attivare ad aprile 2025, magari in occasione di un viaggio all’estero per la Pasqua 2025, la scelta giusta, in questo momento, non può che essere PrivateVPN. Il servizio, sempre più punto di riferimento del settore delle VPN, permette l’attivazione di una VPN illimitata e sicura, con crittografia del traffico dati e con un network di centinaia di server in tutto il mondo (per aggirare facilmente la censura online) con un costo di appena 2,08 euro al mese.

La promo in questione è legata all’attivazione del piano di 36 mesi e, quindi, garantisce l’accesso alla rete VPN per un lungo periodo di tempo. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre un periodo di 30 giorni per poter esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati” che consente di testare la VPN ed eventualmente richiedere un rimborso integrale dell’importo speso. La promo è attivabile tramite il sito di PrivateVPN accessibile premendo sul box qui di sotto.

Perché scegliere PrivateVPN

Ecco perché PrivateVPN è la VPN da scegliere oggi:

connessione sicura e illimitata sfruttando la crittografia del traffico dati

del traffico dati possibilità di scegliere tra server sparsi in tutto il mondo per poter accedere a tutti i contenuti online, evitando blocchi geografici e censure

utilizzo della VPN da 8 dispositivi in contemporanea per account

prezzo scontato a 2,08 euro al mese per 36 mesi di utilizzo in modo da poter ottenere una VPN sicura e illimitata per un lungo periodo di tempo

La combinazione di tutti questi fattori rende PrivateVPN la soluzione giusta per poter accedere a una VPN illimitata e sicura, garantendosi un prezzo contenuto per un lungo periodo di tempo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.