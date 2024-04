VPN al costo di 2 caffé al mese: 83% di sconto per CyberGhost

Se desideri una maggiore privacy quando sei connesso a Internet e stai prendendo in considerazione l’acquisto di una VPN, ti segnaliamo l’offerta delle ultime ore su CyberGhost VPN: il piano di due anni è in promo a 2,03 euro al mese, grazie all’83% di sconto, oltre a quattro mesi extra gratuiti. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dall’acquisto (ti sono concesse dunque due settimane in più per provare la VPN ed eventualmente disdirla, rispetto ai canonici 30 giorni offerti dalla concorrenza).

Le caratteristiche chiave di CyberGhost VPN

La VPN di CyberGhost si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Nel mercato sono poche le alternative a questo prezzo, soprattutto se si mettono sulla bilancia i principali punti di forza del servizio.

Tra questi si annovera la lista di oltre 6800 server VPN in tutto il mondo, con traffico e larghezza di banda illimitati. Promossa a pieni voti anche la velocità della connessione, per un’esperienza streaming e di gaming che non ha nulla da invidiare a quella offerta dai servizi più blasonati.

Sul fronte della sicurezza CyberGhost impiega la crittografia AES a 256 bit, uno dei sistemi più avanzati al mondo. In aggiunta a ciò si annoverano i protocolli WireGuard, IKEv2 e OpenVPN, insieme alla protezione completa da eventuali perdite IP e DNS e la disattivazione automatica della connessione in caso di caduta della VPN.

Anche per quanto riguarda il delicato tema della privacy, CyberGhost non delude affatto. Merito stavolta della ferrea politica no-log, con i dati e le attività web che rimangono sconosciute tanto alle aziende quanto alle stesse persone che lavorano dentro CyberGhost.

Il piano di due anni di CyberGhost VPN è in promo a 2,03 euro al mese, in virtù del maxi sconto dell’83%. L’offerta, valida a tempo limitato, include anche 4 mesi extra gratuiti.