VPN al costo di un caffè al mese? Sì, con PrivadoVPN

Esistono due tipi di VPN: da una parte quelle gratuite, dall’altra quelle a pagamento. Per motivi di sicurezza e performance, il consiglio è di affidarsi a un servizio VPN premium, cioè a pagamento, questo però non significa dover spendere un patrimonio per la propria privacy online, anzi, come dimostra l’ultima offerta di PrivadoVPN grazie alla quale è possibile beneficiare di un servizio VPN sicuro al costo di un caffè al mese.

L’offerta in corso sul sito ufficiale consente di risparmiare l’87% sul prezzo di listino, pagando appena 1,48 euro al mese per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono poi 3 mesi extra in regalo.

VPN al costo di un caffè al mese con PrivadoVPN

Lanciata come offerta per le vacanze, PrivadoVPN ha deciso di confermare la super promozione dell’estate anche in queste prime settimane di ottobre, consentendo ai nuovi utenti di beneficiare di un maxi sconto dell’87% sul piano della durata di due anni, a cui si aggiungono anche ulteriori 90 giorni di offerta in regalo.

Con questo servizio VPN si ha l’opportunità di connettersi ai server più veloci in 49 Paesi di tutto il mondo, in modo da avere sempre accesso a velocità superiori alla media. Questo grazie al lavoro certosino operato dallo staff di PrivadoVPN sui suoi server, ideali per guardare le serie tv e i grandi eventi sportivi in streaming.

Tutto questo senza rinunciare alla sicurezza e alla privacy. PrivadoVPN è infatti una VPN a registro zero, poiché non registra in alcun modo le attività web dei suoi utenti, impedendo al tempo stesso a chiunque di poterlo fare. C’è poi una sicurezza aggiuntiva con la funzione proprietaria Control Tower, pensata per proteggere i più piccoli dalle minacce del web.

Due anni di PrivadoVPN sono disponibili al prezzo scontato di 1,48 euro al mese. La promozione in corso prevede inoltre 3 mesi extra di servizio gratuiti e la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.