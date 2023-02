VPN al miglior prezzo: con AtlasVPN bastano 1,81 euro al mese

AtlasVPN è uno dei punti di riferimento del settore delle VPN, sia per quanto riguarda la qualità del servizio offerto che per il prezzo. Attualmente, grazie all’offerta in corso, AtlasVPN è una delle proposte più convenienti del mercato. La VPN viene scontata dell’81% con la possibilità di attivare il servizio ad appena 1,81 euro al mese.

L’offerta proposta da AtlasVPN riguarda il piano biennale, dal costo complessivo di 43 euro, che garantisce due anni di servizio VPN con una spesa equivalente di 1,81 euro al mese. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto ma solo per un periodo di tempo limitato.

AtlasVPN: è la VPN al miglior prezzo del momento

Il servizio offerto da AtlasVPN è tra i più completi del settore delle VPN. A disposizione degli utenti, infatti, AtlasVPN propone una connessione protetta dalla crittografia AES a 256 bit e caratterizzata da una politica no log che garantisce l’assenza di un sistema di tracciamento dell’attività dell’utente. La connessione, inoltre, non presenta limiti con la possibilità di utilizzo alla massima velocità disponibile e senza vincoli sul traffico dati e sul tempo di connessione.

AtlasVPN, inoltre, consente di aggirare qualsiasi limite geografico posto dai servizi web (come le piattaforme di streaming) grazie alla sua rete di server (circa 700) sparsi in tutto il mondo. Da notare anche che la VPN prevede un utilizzo multi-piattaforma, grazie alle applicazioni per tutti i principali sistemi operativi, e multi-utente, grazie alla possibilità di utilizzo contemporaneo di un numero illimitato di dispositivi.

Con la nuova offerta del momento, AtlasVPN prevede un costo di 1,81 euro al mese. L’offerta si attiva scegliendo il piano biennale della VPN che garantisce uno sconto dell’81% sulla spesa complessa. Con questa proposta, quindi, si potrà accedere alla VPN per 24 mesi con una spesa di circa 43 euro (pagabili in 3 rate con PayPal). Per scoprire l’offerta c’è il link qui di sotto:

