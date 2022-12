VPN al miglior prezzo: l'offerta giusta arriva da Atlas VPN

Individuare una nuova VPN al miglior prezzo possibile consente di tagliare i costi per l’utilizzo di un servizio che sta diventando sempre più importante, soprattutto per massimizzare la privacy della propria connessione oltre che per aggirare eventuali blocchi geografici.

Considerando le limitazioni delle VPN gratis (sia in termini di volume di traffico che di sicurezza) è molto meglio puntare su di una VPN a pagamento ma sfruttando l’offerta giusta per accedere al servizio a fronte di una spesa davvero ridotta.

L’offerta giusta di dicembre 2022 arriva da Atlas VPN. Il servizio costa appena 1,45 euro al mese grazie alla possibilità di attivare il piano biennale con 6 mesi gratis aggiuntivi. In totale, quindi, è previsto un esborso di circa 43 euro per ben 30 mesi di sottoscrizione.

Lo sconto rispetto all’abbonamento mensile è pari all’85%. Per attivare l’offerta a tempo limitato è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Atlas VPN è la VPN al miglior prezzo del momento

Il servizio proposto da Atlas VPN ha tutte e carte in regola per offrire ottime prestazioni agli utenti che, grazie all’offerta in corso, possono ottenere un notevole risparmio. A disposizione degli utenti, infatti, Atlas VPN propone:

una connessione sicura grazie alla crittografia AES-256 e ad uno strumento per il riconoscimento e il blocco dei malware

grazie alla crittografia AES-256 e ad uno strumento per il riconoscimento e il blocco dei malware una rete di oltre 750 server sparsi per il mondo in modo da permettere agli utenti di connettersi da qualsiasi posto, aggirando eventuali limitazioni geografiche

sparsi per il mondo in modo da permettere agli utenti di connettersi da qualsiasi posto, aggirando eventuali limitazioni geografiche una connessione senza limiti di banda per sfruttare al massimo il servizio Internet

per sfruttare al massimo il servizio Internet una VPN multi-piattaforma, grazie alle tante app disponibili sui vari sistemi operativi, e multi-utente, grazie alla possibilità di accesso con un numero illimitato di dispositivi

Atlas VPN conquista il titolo di “VPN al miglior prezzo” del momento grazie all’offerta proposta dal piano biennale con 6 mesi gratis extra. A fronte di una spesa di circa 43 euro, infatti, la VPN comporta un costo equivalente di appena 1,45 euro al mese con uno sconto dell’85%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.