VPN al prezzo giusto: -73% con l'offerta di primavera di NordVPN

La nuova offerta di primavera di NordVPN è l’occasione giusta per tutti i nuovi utenti alla ricerca di una VPN illimitata per sfruttare una connessione sicura, grazie alla crittografia del traffico dati, e la possibilità di evitare blocchi geografici e censure online, grazie a un network di server che copre oltre 100 Paesi.

Con la promo in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un utilizzo illimitato del servizio per ben 27 mesi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NordVPN.

Cosa prevede la nuova promo di NordVPN

Con la nuova promozione in corso è possibile accedere a NordVPN sfruttando il 73% di sconto e ottenendo un utilizzo completo del servizio. La VPN, infatti, mette a disposizione:

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di sfruttare la crittografia e una politica no log per un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet

un network di migliaia di server che copre oltre 100 Paesi al mondo per evitare le censure online

l'uso della VPN da 10 dispositivi per account in contemporanea utilizzando le varie app di NordVPN

Un ulteriore vantaggio arriva dalla promozione disponibile oggi per i nuovi utenti. La VPN ora costa meno: il prezzo si riduce a 3,09 euro al mese andando a scegliere il piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra).

Da segnalare che l’offerta prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Con un costo di 3,99 euro al mese, invece, è possibile optare per la versione Plus di NordVPN che aggiunge funzionalità di sicurezza come il password manager e il sistema di protezione contro i malware. Per scegliere e attivare il piano desiderato è sufficiente premere sul box qui di sotto.