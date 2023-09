VPN alla massima velocità e sicura ora a metà prezzo con ExpressVPN

Una VPN per essere al top deve innanzitutto garantire la privacy dell’utente, che può e deve sentirsi libero di navigare in rete senza essere tracciato da aziende, malintenzionati, ecc. In secondo luogo è necessario che sia veloce. Una VPN lenta non solo andrebbe a inficiare l’esperienza utente, ma anche la stessa sicurezza digitale di quest’ultimo.

ExpressVPN è una VPN sia affidabile che veloce, non a caso è ritenuta dagli addetti ai lavori la migliore VPN per l’Italia. E oggi è anche in super offerta a 6,44 euro al mese per il primo anno, grazie allo sconto del 49%, a cui aggiunge poi 3 mesi extra in regalo. La accendiamo?

ExpressVPN in sconto del 49% sul sito ufficiale

Con ExpressVPN hai la migliore VPN per il gaming. Il pluripremiato servizio va infatti a diminuire il ping, riduce il lag, e di conseguenza migliora la qualità della connessione in modo esponenziale.

L’attivazione di ExpressVPN ti garantisce inoltre una protezione totale da eventuali attacchi DDoS, dal momento che hai la certezza di mascherare il tuo indirizzo IP. Sul fronte della sicurezza poi, il servizio integra la crittografia AES a 256 bit, il livello più alto che si conosca, tanto da essere scelto dal governo degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda invece la velocità, qui c’è poco altro da aggiungere. Ti basti pensare che con ExpressVPN ti godi una larghezza di banda premium senza limiti nella totalità dei server dislocati in più di 90 Paesi. Ed ecco perché ad oggi è considerata la VPN più veloce disponibile in Italia.

Approfitta subito dell’offerta di oggi di ExpressVPN per risparmiare la metà del prezzo sul piano di 12 mesi, regalandoti allo stesso tempo 3 mesi extra di servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.