VPN all'estero: bastano 1,71 euro al mese per una connessione sicura

Quando si viaggia all’estero è molto importante avere a disposizione una VPN illimitata e sicura, in grado di garantire un accesso ad Internet senza tracciamento e senza rallentamenti, oltre alla possibilità di aggirare eventuali blocchi all’accesso ad un sito web grazie alla possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Con l’offerta estiva di AtlasVPN è possibile assicurarsi le migliori condizioni possibili per usare una VPN all’estero. Il servizio, infatti, costa appena 1,71 euro al mese attivando il piano biennale con 3 mesi gratis, per un totale di 27 mesi di abbonamento. L’offerta è accessibile direttamente tramite il sito ufficiale di AtlasVPN.

AtlasVPN è la scelta giusta per usare una VPN all’estero

Per gli utenti che scelgono AtlasVPN è possibile sfruttare un servizio davvero completo con:

una connessione senza limiti di banda

la protezione della crittografia per il traffico dati

per il traffico dati una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento la possibilità di utilizzare una VPN da un numero illimitato di dispositivi con il proprio account

AtlasVPN è, quindi, la scelta ideale per usare una VPN all’estero, anche grazie al network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che garantisce la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in modo semplice. Il servizio, inoltre, prevede un costo di appena 1,71 euro al mese.

Con l’offerta estiva, infatti, AtlasVPN presenta un costo ridotto dell’85% andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi gratis extra. L’offerta in corso permette di ridurre al minimo il costo della VPN, garantendosi anche l’accesso per ben 27 mesi alla rete. AtlasVPN, inoltre, prevede la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di circa 46 euro, e la garanzia di rimborso a 30 giorni.

Per accedere all’offerta e iniziare subito ad usare una VPN illimitata all’estero è disponibile il link qui di sotto.

Con AtlasVPN è anche possibile optare per:

l’abbonamento annuale (con fatturazione anticipata) che prevede una spesa di 3,07 euro al mese per l’accesso alla VPN

(con fatturazione anticipata) che prevede una spesa di per l’accesso alla VPN l’abbonamento mensile dal costo di 11,22 euro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.