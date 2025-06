VPN aziendale, la chiave per reti sicure e conformi alla normativa NIS2

La sicurezza informatica è un elemento centrale per le aziende e diventa un aspetto sempre più importante per gestire al meglio la propria attività, anche nel rispetto delle normative vigenti.

Con la nuova direttiva europea NIS2 (Network and Information Security 2), infatti, sono previste una serie di misure per rafforzare la sicurezza dei sistemi informatici di enti e aziende.

Questa normativa punta a garantire una gestione migliore dei rischi “cyber” oltre a una risposta più efficace agli incidenti informatici rilevati. Tra le misure tecniche che le aziende devono adottare per proteggere le reti ci sono anche le VPN aziendali.

Si tratta di un servizio strettamente legato alla direttiva NIS2 in quanto rientra tra le misure tecniche di sicurezza che le aziende coinvolte sono tenute ad adottare per proteggere le reti e i dati.

I vantaggi di una VPN aziendale

Ricorrere a una VPN aziendale non è solo necessario, per rispettare quanto previsto dalla direttiva NIS2. Si tratta di un’opportunità per le aziende che hanno la possibilità di incrementare la sicurezza delle proprie reti.

Una VPN, infatti, offre la possibilità di criptare il traffico dati legato alle comunicazioni tra i dispositivi e i server aziendali, in modo da renderlo inaccessibili a terzi.

In questo modo è possibile proteggersi anche dagli attacchi “man in the middle” e dai vari tentativi di furto delle informazioni. Una VPN, inoltre, può semplificare l’accesso sicuro ai server aziendali durante il lavoro da remoto.

In questo caso, in particolare, la VPN aziendale può rappresentare una risorsa importante, garantendo una connessione sicura anche quando si utilizza una rete pubblica (come un Wi-Fi di un aeroporto).

Ci sono, quindi, tanti motivi per scegliere una VPN aziendale, anche per le aziende più piccole. La sicurezza informatica è oggi una priorità e un sistema di questo tipo può fare la differenza.

