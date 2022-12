VPN basata su server diskless, ecco quale

Cos’è una VPN basata su server diskless? Innanzitutto, è necessario spiegare cosa si intende con questo server.

È un sistema che viene utilizzato per vari servizi VPN che non usano come appoggio un’unità di memorizzazione dati convenzionale ma si basano sull’elaborazione delle informazioni in RAM.

Essendo la RAM una memoria volatile che memorizza in modo temporaneo i dati, un server remoto reindirizza soltanto le connessioni ma non memorizza i dati. Una VPN che si basa su server diskless è Express VPN.

VPN basata su server diskless: come funziona

Chi usa i servizi VPN, ha spesso a che fare con un problema: prendere per veritiere le promesse sull’anonimato e la privacy che ogni fornitore fa.

I provider di servizi VPN garantiscono agli utenti che non conserveranno mai i loro dati personali, tipo gli indirizzi IP pubblici, promettendo anche di cancellare il contenuto dei log dopo alcune ore o giorni. Purtroppo non c’è modo per verificare se è vero.

Il motivo è perché tantissime VPN hanno la loro sede legale all’estero, spesso Paesi al di fuori della giurisdizione europea. Di conseguenza, è quasi impossibile svolgere ogni tipo di controllo.

Con ExpressVPN, che usa server diskless, tale problema diventa insignificante in quanto conservare i log è estremamente complesso, poiché vengono rimossi completamente riavviando semplicemente il server.

Esistono, però, delle modalità con cui una VPN basata su server diskless conserva i log con finalità di dolo oppure per incompetenza, ma sono possibilità veramente remote.

Detto ciò, una VPN affidabile non deve essere considerata tale soltanto perché usa un server diskless, ma se adotta questa soluzione diventa ancora più sicura per gli utenti.

ExpressVPN, che può essere acquistata in questa pagina con rimborso gratuito per 30 giorni, si avvale dei server diskless come parte integrante della soluzione TrustedServer.

In questo modo, gli utenti che intendono avvalersi di ExpressVPN sapranno che i loro dati di navigazione e i log non verranno mai memorizzati.

