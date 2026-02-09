 VPN con 2 euro al mese? La promo di Surfshark è da attivare subito
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN con 2 euro al mese? La promo di Surfshark è da attivare subito

Con Surfshark VPN è possibile accedere a un servizio completo e vantaggioso per una connessione sicura: ecco la promo su cui puntare oggi.
VPN con 2 euro al mese? La promo di Surfshark è da attivare subito
Sicurezza VPN
Con Surfshark VPN è possibile accedere a un servizio completo e vantaggioso per una connessione sicura: ecco la promo su cui puntare oggi.

Per navigare in sicurezza è possibile utilizzare una VPN, in grado di garantire la possibilità di criptare il traffico dati e di aggirare blocchi geografici e censure. Non tutte le VPN sono uguali e alcune riescono a offrire un servizio più completo e vantaggioso.

Un esempio in tal senso è rappresentato da Surfshark che permette di navigare in modo illimitato con una rete VPN al costo di 1,99 euro al mese. L’offerta in questione è valida scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

La promozione in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, a cui è possibile accedere premendo sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Attiva qui Surfshark

La VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza punti deboli che oggi viene proposta con un prezzo davvero vantaggioso. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da poter navigare in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata, come un hotspot Wi-Fi pubblico.

In aggiunta, il servizio proposto da Surfshark include un network di migliaia di server che permette all’utente di scegliere un server situato in un altro Paese, rispetto a quello da cui sta avvenendo la connessione in modo da “spostare” il proprio IP. Grazie a questa funzione è possibile aggirare blocchi geografici. La VPN applica una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online.

Con la promozione in corso, Surfshark ora costa 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TotalAV Premium è un antivirus completo con sconto record: bastano 19€

TotalAV Premium è un antivirus completo con sconto record: bastano 19€
Il 40% degli Android è vulnerabile: sei tra questi?

Il 40% degli Android è vulnerabile: sei tra questi?
Sapienza ancora offline, una settimana di down

Sapienza ancora offline, una settimana di down
Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese

Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese
TotalAV Premium è un antivirus completo con sconto record: bastano 19€

TotalAV Premium è un antivirus completo con sconto record: bastano 19€
Il 40% degli Android è vulnerabile: sei tra questi?

Il 40% degli Android è vulnerabile: sei tra questi?
Sapienza ancora offline, una settimana di down

Sapienza ancora offline, una settimana di down
Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese

Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese
Davide Raia
Pubblicato il
9 feb 2026
Link copiato negli appunti