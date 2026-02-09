VPN con 2 euro al mese? La promo di Surfshark è da attivare subito

Per navigare in sicurezza è possibile utilizzare una VPN, in grado di garantire la possibilità di criptare il traffico dati e di aggirare blocchi geografici e censure. Non tutte le VPN sono uguali e alcune riescono a offrire un servizio più completo e vantaggioso.

Un esempio in tal senso è rappresentato da Surfshark che permette di navigare in modo illimitato con una rete VPN al costo di 1,99 euro al mese. L’offerta in questione è valida scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

La promozione in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, a cui è possibile accedere premendo sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

La VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza punti deboli che oggi viene proposta con un prezzo davvero vantaggioso. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da poter navigare in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata, come un hotspot Wi-Fi pubblico.

In aggiunta, il servizio proposto da Surfshark include un network di migliaia di server che permette all’utente di scegliere un server situato in un altro Paese, rispetto a quello da cui sta avvenendo la connessione in modo da “spostare” il proprio IP. Grazie a questa funzione è possibile aggirare blocchi geografici. La VPN applica una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online.

Con la promozione in corso, Surfshark ora costa 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.