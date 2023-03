VPN: CyberGhost sorprende con la sua OFFERTA ESCLUSIVA

CyberGhost l’ha rifatto. In queste ore è disponibile di nuovo la sua maxi offerta esclusiva da 2,19 euro al mese sul piano da due anni. Un servizio VPN che si distingue per un’attenzione massima per la privacy digitale, velocità di navigazione superiore alla media e la garanzia di rimborso entro 45 giorni, contro i tradizionali 14 giorni che siamo soliti leggere nelle condizioni contrattuali degli altri prodotti.

CyberGhost VPN: offerta esclusiva a 2,19 euro al mese

Con il servizio VPN di CyberGhost hai la sicurezza di navigare in completo anonimato. CG non registra infatti né indirizzi IP, né siti web visitati, né cronologia di navigazione, né utilizzo della larghezza di banda, né connessioni al server VPN e né la durata delle sessioni. Una sicurezza che deriva anche dall’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, per intenderci lo standard utilizzato anche dai migliori eserciti di tutto il mondo. Ma non è solo questo a rendere così speciale la VPN di CyberGhost, dal momento che puoi navigare in anonimo con questo servizio su 7 dispositivi in contemporanea e alla massima velocità, sfruttando le oltre 100 località dislocate in più di 90 Paesi in tutto il mondo.

Se sei alla ricerca di un servizio VPN con una rigida politica No-Log, un’ottima velocità e una protezione della privacy ai massimi livelli, hai davanti a te l’occasione della settimana: collegati alla pagina dell’offerta esclusiva di CyberGhost e premi sul pulsante giallo “Ottienila subito 2.19€/mese” per aderire al piano biennale da soli 2,19 euro al mese per 24 mesi, e i successivi due sono gratuiti.

