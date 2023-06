VPN da usare all'estero: bastano 1,71 euro al mese

In vista di un viaggio all’estero è utile avere a disposizione una VPN che consente un accesso ad Internet in sicurezza, nel rispetto della privacy e senza limitazioni alla velocità. In più, con una VPN è possibile geolocalizzare il proprio IP andando, ad esempio, a simulare la propria presenza in Italia nonostante la connessione avvenga da un Paese estero. Ci sono, quindi, diversi validi motivi per utilizzare una VPN all’estero.

Tra le tante opzioni disponibili in questo momento, la migliore su cui puntare è, senza dubbio, AtlasVPN. Si tratta di una VPN illimitata che propone una combinazione unica tra prestazioni, sicurezza e convenienza. Scegliendo l’offerta in corso, dedicata al piano biennale del servizio, la spesa si riduce fino a 1,71 euro al mese e si ricevono 3 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale di AtlasVPN.

AtlasVPN è la VPN giusta da usare all’estero

Scegliendo AtlasVPN è possibile accedere ad una connessione protetta dalla crittografia AES a 256 bit e beneficiare di una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento delle attività dell’utente durante l’utilizzo della rete VPN. In più, con AtlasVPN è possibile sfruttare una connessione senza limiti di banda e senza limiti di traffico dati per un accesso ad Internet davvero completo.

Da notare, inoltre, che il servizio consente l’utilizzo della VPN su un numero illimitato di dispositivi, grazie anche alle app disponibili su tutti i principali sistemi operativo. Sfruttando la rete di centinaia di server sparsi in tutto il mondo, inoltre, sarà possibile aggirare facilmente qualsiasi blocco all’accesso ad un sito web, geolocalizzando la posizione in un altro Paese.

Con AtalsVPN è possibile puntare sul piano biennale con 3 mesi gratis. Scegliendo quest’offerta il costo si riduce a 1,71 euro al mese.

L’offerta in questione prevede la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di circa 46 euro. In più, c’è la garanzia di rimborso a 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.