VPN dal rapporto qualità/prezzo notevole? Norton Secure VPN

Norton è da decenni protagonista indiscusso nel settore della sicurezza IT. Oltre al suo eccezionale software antivirus, offre ai suoi clienti anche il ricercatissimo servizio Secure VPN, con un rapporto qualità/prezzo a dir poco perfetto.

Questo servizio ti consente un accesso illimitato a una potentissima VPN che semplifica notevolmente la modifica della posizione geografica a tua discrezione, offrendoti la massima comodità.

Attualmente, sul servizio Norton Secure VPN viene praticato lo sconto del 42% sul piano che protegge fino a 5 dispositivi, portando il costo per il primo anno a 39,99 euro.

Volendo, puoi optare per il pacchetto Antivirus + VPN, che è scontato del 70% (costo 29,99 euro primo anno). Praticamente Norton te lo sta regalando!

Norton Secure VPN, rapporto qualità/prezzo eccezionale…con antivirus

Se stati cercando una via assolutamente sicura e priva di rischi per navigare in Internet in tutta tranquillità, la VPN di Norton è il migliore punto di partenza.

Questo servizio rivoluzionario incorpora un esclusivo meccanismo di split tunneling per nascondere il traffico dati durante la navigazione in Internet su dispositivi Windows e Android, rendendolo praticamente irrintracciabile.

Inoltre, tutto viene rafforzato dalla politica di no-log che l’azienda si è imposta. In pratica, la tua cronologia di navigazione in Internet non sarà visibile a chi sta tentando di accedervi senza autorizzazione.

Inoltre, Secure VPN offre un ulteriore livello di protezione nel caso in cui ti colleghi a una rete Wi-Fi poco sicura. Puoi anche scegliere di geolocalizzarti altrove per superare i blocchi regionali su alcuni contenuti.

Attualmente, grazie allo sconto del 42%, Secure VPN di Norton costa 39,99 euro per il primo anno. Se vuoi, puoi abbinare al servizio VPN anche l’antivirus, pagando soltanto 29,99 euro il primo anno (sconto del 70%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.