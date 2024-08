VPN e antivirus in una soluzione all inclusive a meno di 3 euro al mese

Se si è interessati a ottenere una protezione completa quando si è connessi online, vale a dire una navigazione sul web senza essere tracciati da aziende di terze parti e la garanzia che i propri dati e dispositivi siano protetti da un potente sistema di antivirus, segnaliamo l’offerta in corso sui piani di due anni di Surfshark VPN.

In particolare, il piano di riferimento è Surfshark One, che include sia il servizio VPN ad alta velocità che una protezione antivirus disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Grazie alla nuova promozione in corso, il piano One è disponibile al prezzo scontato di 2,69 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra di servizio in regalo.

Le caratteristiche chiave di Surfshark One

Surfshark One presenta una protezione avanzata per la privacy online grazie non soltanto alla VPN sicura, ma anche al blocco degli annunci pubblicitari presenti nei siti web e dei cookie. A questo si aggiungono numerose funzionalità extra per la protezione dell’identità, tra cui un generatore di e-mail usa e getta e un generatore di dati personali fake, da utilizzare quando non ci si fida di un determinato servizio.

L’unicità di Surfshark è di offrire in un unico piano anche funzionalità da vero antivirus. Ne è una dimostrazione la protezione extra contro virus, spyware e malware, con in più una difesa sofisticata della webcam. Come accennato sopra, la protezione antivirus è attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l’anno.

La nuova offerta attiva sul sito ufficiale permette di attivare il piano Surfshark One al prezzo scontato di 2,69 euro al mese per i primi due anni, con una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.