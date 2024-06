VPN e antivirus insieme a meno di 3 euro al mese con Surfshark

Il tema della sicurezza digitale è all’ordine del giorno per un numero crescente di persone, consapevoli che un antivirus di qualità non è più sufficiente ormai. Per una protezione ottimale, infatti, è necessario dotarsi anche di una VPN, il servizio che consente di navigare in completo anonimato mantenendo i propri dati personali al sicuro.

A questo proposito ti segnaliamo il bundle per la sicurezza di Surfshark, azienda punto di riferimento nel settore VPN, che con il piano One offre una suite completa per la sicurezza online: in queste ore è in offerta a 2,69 euro al mese per due anni, con in più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

VPN e antivirus insieme con Surfshark One (nuova offerta)

Privacy online, dati personali, dispositivi: la loro protezione in una società connessa a tutte le ore del giorno come la nostra è essenziale, al fine di evitare spiacevoli sorprese. Ed è quanto è in grado di assicurare la piattaforma Surfshark One, che mette in campo tutta una serie di funzionalità utili a raggiungere lo scopo:

VPN premium con blocco degli anni e dei cookie.

con blocco degli anni e dei cookie. Alternative ID : generatore di dettagli personali ed email per completare iscrizioni di nuovi account.

: generatore di dettagli personali ed email per completare iscrizioni di nuovi account. Avvisi in tempo reali su eventuali violazioni dell’indirizzo di posta elettronica, di documenti personali e delle carte di credito.

dell’indirizzo di posta elettronica, di documenti personali e delle carte di credito. Antivirus attivo 24 ore su 24 , sette giorni su sette, durante tutto l’anno con una protezione avanzata contro antivirus e malware.

, sette giorni su sette, durante tutto l’anno con una protezione avanzata contro antivirus e malware. Protezione della webcam.

Il piano di due anni di Surfshark One è in sconto dell’83% sul sito ufficiale di Surfshark. Offerta valida a tempo limitato.