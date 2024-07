VPN e crittografia end-to-end: il futuro della privacy nelle comunicazioni

Nel corso degli anni, le app di messaggistica istantanea – su tutte WhatsApp – hanno implementato la crittografia end-to-end al fine di rendere i messaggi privati e migliorare sia la sicurezza che la privacy dell’utente. Esiste però un servizio ancora più sicuro: la VPN.

Le reti virtuali private consentono infatti di crittografare il traffico dei messaggi, svolgendo un ruolo indispensabile nell’impedire che le conversazioni private vengano spiate da terze persone. Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è ExpressVPN, in offerta a 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro per dodici mesi per effetto del 49% di sconto, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e il rimborso garantito entro 30 giorni dall’acquisto.

Perché la VPN è migliore della crittografia end-to-end

La crittografia end-to-end, per quanto risulti un metodo sicuro e privato per scambiare messaggi, foto, video e documenti con un’altra persona, non offre una protezione a 360 gradi rispetto agli altri pericoli che si incontrano quando si è connessi alla rete Internet.

Se da una parte, dunque, la crittografia si limita alla comunicazione, la VPN ha il vantaggio di criptare tutte le attività online, tra cui videogiochi, condivisione di file e streaming. A questo poi si aggiunge un altro dato importante: non tutti i servizi di comunicazione utilizzano la crittografia end-to-end, al contrario invece delle VPN, che funziona indipendentemente dall’app di messaggistica in uso.

Ecco perché, se si vuole rendere sicure le proprie comunicazioni, il consiglio è di usare una VPN con crittografia end-to-end. In Italia uno dei punti di riferimento è ExpressVPN, che si distingue dagli altri servizi concorrenti per le funzionalità di sicurezza extra e la velocità di connessione.

In queste ore ExpressVPN è in offerta a 6,67 euro al mese per 12 mesi anziché 12,95 euro, grazie al 49% di sconto applicato.