VPN e velocità di connessione: come evitare rallentamenti durante la navigazione

La velocità di connessione può subire rallentamenti quando si utilizza una VPN. I fattori alla base di questi rallentamenti possono essere diversi. In alcuni casi, a causa di elementi esterni, la connessione con una VPN registra una netta riduzione della velocità. Per questo motivo, è opportuno adottare una serie di accorgimenti per accedere a Internet in sicurezza, grazie a una VPN, ma senza rinunciare a una connessione veloce.

Come evitare i rallentamenti di connessione con una VPN

Per evitare il problema di una connessione lenta quando si usa una VPN è necessario adottare alcuni accorgimenti. Tra i rimedi da considerare troviamo:

evitare di utilizzare una VPN gratuita ; servizi di questo tipo sono costretti a limitare la velocità di accesso a Internet

; servizi di questo tipo sono costretti a limitare la velocità di accesso a Internet verificare la propria connessione ; il problema potrebbe essere legato alla rete di casa (provare a riavviare il router)

; il problema potrebbe essere legato alla rete di casa (provare a riavviare il router) disattivare firewall e altri software di sicurezza , in modo da poter controllare se il rallentamento è legato a questi software

, in modo da poter controllare se il rallentamento è legato a questi software cambiare il protocollo VPN utilizzato (diverse VPN consentono di scegliere tra più protocolli)

(diverse VPN consentono di scegliere tra più protocolli) cambiare server VPN scelto per la connessione

