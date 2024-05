Migliora il gaming online grazie a una VPN veloce (+gift card 50€)

Forse non tutti gli appassionati di gaming online ne sono a conoscenza, ma la VPN giusta come nel caso di NordVPN (oggi in forte sconto) può essere un valido alleato per la vittoria. Vediamo quali sono i vantaggi messi a disposizione di chi sceglie una Virtual Private Network per proteggere e migliorare la propria esperienza di gioco in multiplayer.

Scegli la VPN giusta per il gaming online

Il fattore più importante è senza dubbio la velocità: la rete globale di NordVPN è composta da oltre 6.300 server in 111 paesi, con prestazioni senza compromessi grazie all’impiego del protocollo NordLynx. Poi, una funzionalità come Meshnet permette di giocare tramite LAN in compagnia di chi si trova altrove, come se si fosse nella stessa stanza. Ancora, la natura del servizio consente di aggirare qualsiasi limitazione legata alla larghezza di banda imposta dal provider. Tutto questo, ovviamente, senza rinunciare alla crittografia applicata al traffico dati, per una sicurezza totale.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN propone uno sconto del 73% e 3 mesi extra scegliendo la formula Ultimate con abbonamento biennale, quella che include tutti gli strumenti della suite (Virtual Private Network globale, password manager, anti-malware, blocco annunci ecc.), oltre all’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite da truffa informatica e da frodi per acquisti online, con una copertura di 5.000 euro. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

C’è anche un gift card in omaggio, dal valore fino a 50 euro, utilizzabile su Amazon, Airbnb, Flixbus, Italo e molti altri e-commerce (trovi maggiori dettagli e l’elenco completo dei partner sul sito ufficiale).

Infine, è da segnalare la possibilità di chiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare. Non perdere l’occasione: attivala ora.