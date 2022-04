VPN HideMyAss: 73% di sconto sul piano triennale

La privacy in rete, ad oggi, è più a rischio che mai. Che si tratti di documenti, foto private e soprattutto password e accessi bancari, smartphone e computer sono ambite prede per i malintenzionati.

Proteggere i propri dati dunque, è una necessità primaria per chiunque navighi online, anche solo occasionalmente. In questa situazione, è bene procurarsi i migliori strumenti per la protezione digitale.

Tra i più apprezzati, vi sono senza dubbio le Virtual Private Network. Attraverso queste è possibile “filtrare” una connessione utilizzando un server potenzialmente dall’altra parte del mondo. In questo modo il numero IP e, qualunque azione collegata ad esso, sono riconducibili al server utilizzato e non al dispositivo locale.

Servizi come HideMyAss propongono VPN non solo sicure ma anche in grado di non appesantire la connessione.

HideMyAss: sconti per una delle migliori VPN sul mercato

Perché scegliere HideMyAss rispetto alle tante VPN gratuite?

L’azienda di cui stiamo parlando è in grado di offrire standard qualitativi lontani anni luce da servizi gratuiti, sia per quanto concerne la sicurezza sia a livello di prestazioni.

La possibilità di scegliere tra server disponibili in più di 210 paesi in tutto il mondo, abbinata a una politica no-log e l’assenza di registri DNS (soluzioni ideali in ottica privacy) rende questa soluzione una delle più apprezzate del settore.

HideMyAss cura in maniera particolare anche l’aspetto delle performance: con i server che funzionano a 20 Gps e il protocollo OpenVPN, sicurezza e velocità trovano il prefetto punto d’incontro. La piena compatibilità con smartphone Android, iPhone, sistemi Windows, macOS e Linux, sono ulteriori valori aggiunti di cui tenere conto.

A rendere ancora più appetibile il servizio, infine, vi sono gli interessanti sconti proposti. Per la sottoscrizione annuale, ad esempio, si parla di uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino: ciò significa che è possibile pagare la VPN 4,39 euro al mese.

Per il piano biennale invece, parliamo di uno sconto complessivo del 64% (3,99 euro al mese). Infine, con l’abbonamento triennale, è possibile ottenere addirittura il 73% di sconto, pagando HideMyAss appena 2,99 euro al mese.

