VPN illimitata, 5 motivi per cui questa è la scelta migliore di oggi

Per una nuova VPN, in questo momento, la scelta giusta è NordVPN che con la promo di compleanno è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi che include 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo senza limiti.

La promozione in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile premendo sul box qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve motivo.

5 motivi che rendono NordVPN la migliore VPN di febbraio 2026

Con la promozione in corso, NordVPN si conferma al top tra le VPN, con un rapporto qualità/prezzo straordinario. Ci sono almeno 5 motivi che la rendono un vero affare:

la possibilità di criptare il traffico dati , per rendere la connessione sicura anche quando si usa una rete privata, senza rallentamenti

, per rendere la connessione sicura anche quando si usa una rete privata, l’uso della VPN con una politica zero log e, quindi, senza tracciamento dell’attività dell’utente

e, quindi, senza tracciamento dell’attività dell’utente un network di oltre 7 mila server che consente di aggirare blocchi geografici e censure online durante l’uso della VPN

durante l’uso della VPN la possibilità di sfruttare fino a 10 connessioni in simultanea per singolo account

il prezzo scontato fino a 2,98 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso

La combinazione di tutti questi elementi rende NordVPN la soluzione giusta per una nuova VPN completa, illimitata e ricca di vantaggi. Si tratta della scelta migliore per una VPN con queste caratteristiche che può soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione. A partire da 48 centesimi in più al mese è possibile passare ai piani aggiuntivi di NordVPN che includono servizi di sicurezza extra.