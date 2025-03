VPN illimitata a 1,99 euro al mese: questa è l'offerta giusta

Private Internet Access è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN. Il servizio in questione è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a scegliere la promozione che prevede l’attivazione del piano di 2 anni con 2 mesi aggiuntivi, per un totale di 26 mesi di utilizzo illimitato della VPN. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso che consentono di “testare” il servizio. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access.

Private Internet Access: è la VPN da scegliere oggi

Con Private Internet Access è possibile sfruttare una VPN senza limiti di banda e di traffico dati che garantisce un accesso a Internet sicuro grazie alla possibilità di criptare i dati trasmessi, con anche una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio, inoltre, mette a disposizione un network di server che copre 91 Paesi.

Di conseguenza, gli utenti hanno la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese andando a evitare le restrizioni all’accesso su base geografica ai siti e ai servizi web. La VPN, inoltre, include il blocco degli annunci oltre vari funzioni extra come blocco automatico, split tunneling, supporto torrenting e altro ancora.

Per iniziare a utilizzare la VPN è sufficiente accedere alla promo tramite il link qui di sotto. Private Internet Access costa 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi. In questo modo è possibile assicurarsi una VPN senza limiti per un lungo periodo di tempo e con una spesa ridotta. Gli utenti hanno sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dall’attivazione del servizio.