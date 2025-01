VPN illimitata a meno di 2 euro al mese: è possibile con questa promo flash

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata c’è ora un’offerta davvero imperdibile: Private Internet Access, una delle migliori VPN sul mercato, disponibile con uno sconto dell’81% che abbatte il costo del servizio fino ad appena 1,99 euro al mese, scegliendo il piano 2 Anni + 2 Mesi, che garantisce un accesso illimitato alla rete VPN per un totale di 26 mesi. La promozione garantisce un risparmio netto rispetto al piano mensile, che costa 10,69 euro, e include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere alla VPN basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Private Internet Access.

Private Internet Access: è la VPN da scegliere a meno di 2 euro

Il servizio VPN garantito da Private Internet Access prevede la protezione della crittografia oltre a una politica zero log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento per l’attività dell’utente. Con questa VPN è possibile navigare in modo illimitato e ottenere l’IP di un altro Paese, collegandosi a un server VPN situato fuori Italia, in modo da evitare blocchi geografici e censure online. L’utilizzo del servizio può avvenire da tutti i propri dispositivi, grazie alle app di Private Internet Access disponibili su tutti i principali sistemi operativi.

Il rapporto qualità/prezzo di Private Internet Access è davvero ottimo: scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 1,99 euro al mese, con una spesa sensibilmente più bassa rispetto a i 10,69 euro al mese richiesti per l’attivazione del piano mensile. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.