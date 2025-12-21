VPN illimitata ad appena 1,59 euro al mese: è l'offerta da scegliere oggi

Per una VPN a basso costo ma in grado di garantire un servizio illimitato e ricco di vantaggi, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere Total VPN che con il piano annuale è ora disponibile al prezzo scontato di 1,59 euro al mese (per una spesa complessiva di 19 euro).

Nel costo del servizio è incluso anche l’utilizzo di Total AV (un sistema antivirus per la protezione del computer) e di Total AdBlock. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Il servizio prevede anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Total VPN: la scelta giusta a questo prezzo

Con Total VPN è possibile acquistare una VPN low cost in grado di abbinare convenienza e affidabilità, per un mix davvero vincente. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati oltre a una politica zero log in modo da accedere a Internet in sicurezza e senza alcun tracciamento.

La VPN propone anche un network di server sparsi in diversi Paesi al mondo. In questo modo è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione, con anche la possibilità di accedere a Internet da più dispositivi in contemporanea.

Con la promozione in corso, Total VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale con garanzia di rimborso di 30 giorni e con la possibilità di utilizzare anche Total AV e Total AdBlock. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.