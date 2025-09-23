VPN illimitata con 2 euro al mese: questa è la scelta migliore oggi

Surfshark è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti con una spesa di 2 euro al mese: la nuova promozione in corso in queste ore, infatti, abbatte il costo del servizio per chi sceglie di attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato della rete.

Grazie a quest’offerta, il servizio ora costa 1,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Perché Surfshark è la VPN giusta da attivare oggi

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN illimitata e ricca di vantaggi, ideale sia per rendere sicura la connessione sia per navigare senza blocchi geografici. Il servizio offre, infatti, la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da garantire una navigazione protetta anche quando si usa una rete Wi-Fi pubblica.

Grazie a un network di oltre 3 mila server, inoltre, è possibile “spostare il proprio IP in un altro Paese e navigare senza limiti e blocchi geografici. La VPN è utilizzabile su tutti i propri dispositivi e prevede una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento per l’attività dell’utente da parte del servizio.

Con la promo in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta in questione è l’occasione giusta per attivare una VPN con 2 euro al mese e accedere così a un servizio illimitato e ricco di funzionalità. Con 50 centesimi in più al mese, inoltre, c’è la versione One che aggiunge anche il sistema anti-malware.