VPN illimitata e antivirus incluso: Internet è più sicuro con AVG (-60%)

Per usare Internet in sicurezza è necessario utilizzare gli strumenti giusti, andando a proteggersi dal software malevolo e, nello stesso tempo, mettendo al sicuro i propri dati grazie alla possibilità di criptare le informazioni.

Raggiungere questi obiettivi è possibile: con un sistema antivirus, infatti, si può ottenere una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche mentre con una VPN è possibile proteggere i propri dati (ed evitare blocchi geografici online).

Per accedere a entrambi i servizi è possibile scegliere AVG e, in particolare, puntare su AVG Ultimate, ora disponibile con il 60% di sconto. Il bundle è attivabile con un prezzo ridotto a 51,99 euro per un anno e con la possibilità di utilizzare i servizi di protezione su 10 dispositivi in contemporanea (PC Windows, Mac, Android e iOS).

Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di AVG. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere AVG Ultimate

Con AVG Ultimate è possibile accedere a diversi servizi di sicurezza. Gli utenti che scelgono di attivare questo bundle hanno la possibilità di sfruttare il sistema di rilevazione e blocco delle minacce informatiche per ottenere una protezione contro virus, malware, ransomware e altro ancora. È inclusa anche la protezione contro il phishing, una delle principali minacce online, ed è possibile sfruttare il tool per la verifica della sicurezza della rete Wi-Fi.

In aggiunta, AVG Ultimate include AVG Secure VPN, per poter sfruttare una connessione con la protezione della crittografia e per evitare blocchi geografici online. Ci sono anche i servizi aggiuntivi AVG AntiTrack, per sfruttare un sistema anti-monitoraggio, e AVG TuneUp, il tool per ottimizzare le prestazioni.

Tutta la suite di protezione è accessibile ora con il 60% di sconto sul piano annuale. In questo modo, la spesa si riduce a 51,99 euro per un anno (pari a 4,33 euro al mese; il prezzo è IVA inclusa), senza obbligo di rinnovo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile di seguito.