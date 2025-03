VPN illimitata e sicura con 1 euro al mese? Quest'offerta è incredibile

La nuova offerta di PrivadoVPN è un’occasione imperdibile per poter sfruttare una VPN illimitata e sicura, per un lungo periodo di tempo e con un prezzo davvero contenuto. Con la promo in corso, infatti, la VPN costa ora appena 1,11 euro al mese andando ad attivare il piano di 24 mesi che, per questo periodo di sconti, include anche 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta è accessibile qui di sotto, raggiungendo il sito di PrivadoVPN, e può essere abbinata anche al servizio antivirus (dal costo di 1,99 euro al mese), disponibile con opzione.

1 euro al mese per una VPN: ecco la promo di PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata e sicura, con la protezione della crittografia del traffico dati e anche con la possibilità di sfruttare una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dei dati di navigazione dell’utente.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione un network di centinaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo, evitare censure e blocchi geografici online è molto semplice. Basta scegliere un server situato in un altro Paese, dall’app di PrivadoVPN, per ottenere un nuovo IP e aggirare i blocchi su base geografica che potrebbero venir applicati da un sito o un servizio web. PrivadoVPN, inoltre, permette di realizzare fino a 10 connessioni in contemporanea.

Con l’offerta in corso, PrivadoVPN costa appena 1,11 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo tramite l’attivazione dal sito della VPN, accessibile qui di sotto.

La promozione in corso rappresenta l’occasione giusta per poter attivare una nuova VPN con un rapporto qualità/prezzo che, al momento, non ha rivali sul mercato. Lo sconto è valido per un periodo di tempo limitato.