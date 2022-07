VPN in crescita: un mercato da 1,7 miliardi di dollari

Il mercato delle VPN è in continua crescita e si stima che possa raggiungere una valutazione di 1,7 miliardi di dollari nel 2022. L’ultima ricerca di Future Marketing Insight parla chiaro: oltre un terzo di tutti gli utenti a livello globale utilizza una VPN di qualche tipo, con una domanda che dovrebbe crescere di una certa percentuale ogni anno. Ciò suggerisce che entro il 2032 questo mercato avrà una capitalizzazione di 6,1 miliardi di dollari, pari a +259% in poco più di un decennio.

Qual è il motivo più comune per cui si sceglie una VPN? Il 49% degli utenti afferma di utilizzarla per accedere a contenuti con restrizioni geografiche, con Canada e Messico in cima alla classifica. Seguono Brasile, Regno Unito, Irlanda e India. Inoltre – sempre secondo lo studio – le VPN rappresenteranno circa il 12% delle vendite complessive nel settore della sicurezza. Gli utenti sono attirati soprattutto dalla semplicità e adattabilità dei software VPN.

Quale VPN scegliere per proteggersi

Basta una breve ricerca in rete per trovare decine e decine di risultati. Ma qual è la VPN che offre il miglior rapporto qualità / prezzo? Noi ti consigliamo Atlas VPN: studiata per proteggere i tuoi dati in modo sicuro ed efficace e – al tempo stesso – garantire una connessione veloce e stabile ovunque. Con Atlas VPN puoi scegliere tra oltre 750 server VPN ad alta velocità per trasmettere streaming senza buffering, beneficiando di un sistema di protezione che utilizza protocolli WireGuard e IKev2/IPSec abbinati a crittografia AES-256.

Il prezzo di Atlas VPN è piuttosto conveniente, se paragonato alla concorrenza. Puoi sottoscrivere un piano due anni in promozione all’83% di sconto, pari a soli 1,67 euro / mese. L’offerta include, inoltre, due mesi gratis e garanzia soddisfatti o rimborsati entro trenta giorni dall’acquisto. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Atlas VPN disponibile a questo link.

