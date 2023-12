VPN in offerta speciale per 1 anno (49% di sconto + 3 mesi gratis)

Nuova offerta online in casa ExpressVPN: il piano della durata di un anno è in promozione a 6,38€ al mese invece di 12,39€, per effetto del 49% di sconto applicato. In più, gli utenti che scelgono di attivare il servizio in promo riceveranno 3 mesi extra gratis, avendo la possibilità di usufruire di un rimborso garantito entro 30 giorni. Ecco il link all’offerta.

ExpressVPN è una delle migliori VPN per l’Italia presenti oggi sul mercato. Questo è merito di velocità fuori dal comune, di una sicurezza online avanzata e della possibilità di usufruire del servizio su un massimo di 8 dispositivi con un singolo abbonamento.

12 mesi di ExpressVPN in sconto del 49% (+3 mesi extra gratis)

Con ExpressVPN è possibile ottenere una VPN senza limiti con server in più di 105 Paesi nel mondo. In questo modo, si è liberi di godere dei propri contenuti preferiti in onda in ogni angolo del pianeta.

L’altro punto di forza è l’utilizzo della migliore crittografia della categoria. I dati degli utenti vengono infatti protetti dalla crittografia AES-256, ritenuto dagli esperti del settore come lo standard più affidabile.

Un’ulteriore caratteristica chiave è il supporto live dello staff attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Grazie all’assistenza clienti, si ha sempre un punto di riferimento per la risoluzione di eventuali problemi.

Infine segnaliamo l’estesa compatibilità dell’app con le principali piattaforme in uso. Tra le altre cose, è disponibile un’app per Windows, macOS, Android, iOS e Linux.

Il piano di 1 anno di ExpressVPN è in offerta a 6,38€ al mese invece di 12,39€, grazie al 49% di sconto, più 3 mesi extra di servizio in regalo.

