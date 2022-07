VPN: è disponibile la nuova app iOS di IPVanish

Nel sempre più vivace ambito VPN, si registra in questi giorni il rilascio di un’applicazione completamente ridisegnata e riprogettata per uno dei servizi più noti e affidabili: IPVanish. Il suo team ha infatti rilasciato una versione aggiornata del software per iOS (iPhone e iPad). Vediamo quali sono le più importanti novità introdotte.

IPVanish: le novità dell’applicazione iOS (iPhone e iPad)

Per scaricarla non bisogna far altro che puntare in direzione della piattaforma App Store. Riportiamo di seguito la descrizione delle novità principali, come annunciato attraverso le pagine del blog ufficiale.

Questa versione della nostra app iOS integra un nuovo look, pensato per offrire maggiore semplicità, ma senza intaccare la funzionalità. Chi ha familiarità con le nostre app precedenti noterà un’interfaccia più pulita, grazie all’impiego di icone e opzioni semplificate.

Il risultato del restyling è quello visibile negli screenshot qui sotto: via l’Activity Graph che molti reputavano poco utile, in favore di un layout che mette in evidenza lo stato della connessione e il server scelto. Non manca inoltre il supporto al tema scuro. Ancora, nella parte inferiore è sempre mostrato un menu per l’accesso rapido a tutte le funzionalità principali.

Chi è alla ricerca di un servizio VPN di tipo premium, certificato e affidabile, più scegliere l’ abbonamento annuale a IPVanish con il 63% di sconto. Avrà così accesso a una gamma di funzionalità che includono la connessione a oltre 2.000 server distribuiti in più di 75 paesi nel mondo, il rispetto di una rigorosa policy no log (non viene salvato alcun dato dell’utente), la compatibilità con tutti i dispositivi (dai computer alle TV) e un’assistenza dedicata 24/7. C’è anche la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.