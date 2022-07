VPN no log: cos'è e perché è importante sceglierne una

Le VPN, al giorno d’oggi, sono in gran parte utilizzate per sbloccare servizi di streaming video e siti Web altrimenti irraggiungibili.

Non va però dimenticato una delle loro funzioni principali, ovvero la protezione della privacy. Ciò avviene, nella pressoché totalità dei servizi, attraverso la crittografia. In questo modo il traffico viene offuscato e non è possibile (da parte di pirati informatici, ISP e non solo) decifrare le attività del singolo utente.

Durante il percorso delle informazioni però, queste vengono elaborate e nascoste solo quando raggiungono i server della VPN. Ciò significa che, potenzialmente, il provider può comunque ottenere dati riguardo la navigazione, registrarli e potenzialmente restituirli ad enti governativi e non solo.

Quando si parla di politica no log, si va proprio a definire l’etica di alcune VPN che promettono agli utenti di non registrare alcun tipo di dato riguardo la loro navigazione.

Le VPN no log garantiscono realmente l’anonimato durante la navigazione

Le VPN no log non sono così semplici da trovare. Basti pensare il fatto che molti paesi costringono i provider a tenere un registro delle attività in cui conservare tutte le informazioni della navigazione. Questi, devono essere preservati per un lasso di tempo consistente, durante il quale sono alla portata di governi e sistemi giudiziari.

I migliori servizi di questo settore offrono l’opportunità ad esperti indipendenti di valutare e certificare questo importante parametro. In molti casi, tante aziende che vantano questa filosofia, in realtà non la seguono: il loro “non registrare i dati” avviene almeno fino a quando un governo o un tribunale non chiede il contrario.

Proprio per questo motivo, è bene approfondire quando una piattaforma viene definita come no log. Provider come NordVPN, sotto questo punto di vista, offrono adeguate garanzie.

In questo caso, stiamo parlando di un servizio che ha costruito buona parte del suo successo proprio sul rispetto della privacy dei propri clienti e dunque ha tutto l’interesse a perseguire questa filosofia.

