VPN a 1,99 €/mese: l'offerta di Surfshark per il compleanno

Restano ancora solo pochi giorni per approfittare dell’offerta speciale di compleanno sulla VPN di Surfshark: non lasciarti sfuggire l’occasione, attivala e ottieni uno sconto fino all’87% e 3 mesi gratis con l’attivazione dell’abbonamento biennale. È quello che ti permetterà di navigare in modo sicuro e anonimo da oggi e fino a metà 2027. Vediamo cosa la rende un’occasione da cogliere al volo.

VPN: Surfshark festeggia con questa super offerta

La Virtual Private Network è operativa fin dall’ormai lontano 2018, può essere configurata su un numero illimitato di dispositivi e supporta i protocolli più avanzati come WireGuard, IKEv2 e OpenVPN. È comporta da oltre 3.200 server distribuiti in più di 100 paesi del mondo, da agganciare per ottenere immediatamente un indirizzo IP localizzato in quel territorio, da cui far transitare la propria connessione e il traffico. Tra le funzionalità incluse nel pacchetto ci sono anche il blocco di pubblicità e pop-up, la tecnologia Dynamic MultiHop, il generatore di email mascherate e di dettagli personali, un antivirus, gli alert per le fughe dei dati personali e molto altro ancora. Dai uno sguardo al sito ufficiale per saperne di più.

L’offerta speciale di compleanno si applica ai piani Starter, One e One+ di Surfshark. Si parte da soli 1,99 euro al mese e c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ti permette di recuperare per intero la cifra spesa se il servizio non soddisfa le tue aspettative. In caso di necessità, potrai rivolgerti a un’assistenza in tempo reale accessibile 24/7.

Più che una VPN, può essere descritta come una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity e la tutela della privacy. Scopri di più sulla pagina dedicata e scopri se fa per te.